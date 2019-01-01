BadComedian жестко разгромил фильм про Деда Мороза с Бондарчуком

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BadComedian разнес новогодний фильм с Бондарчуков /Скриншот с YouTube

Один из самых главных русскоязычных кинокритиков на YouTube Евгений Баженов, он же BadComedian, в последнее время довольно часто радует своих фанатов новыми обзорами. В новом выпуске объектом для жесткой критики стала российская лента Дед Мороз: Битва Магов, в которой главную роль играет Федор Бондарчук.

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Сразу же Евгений отметил плохого, по его мнению, главного злодея в картине, а также слабую и ленивую любовную линию между персонажами. Кроме этого он подчеркнул массу нелепых моментов, не состыковки, плохой монтаж, а также некачественный сценарий. Блогер высмеял дешевизну спецэффектов и их ненужность, ведь многие такие моменты не вписывались, по его словам, в происходящее на экране и не играли никакой роли. BadComedian вдобавок ко всему этому поведал, что в картине слишком много схожести с фильмами Тор, Мстители и Властелин колец, а также то, что актеры плохо справились со своими ролями.

Весь видеоролик насыщен юмором Баженова, множеством отсылок и вставок, а также монтажом, с помощью которого он вставлял самого себя в некоторые фрагменты из фильма и пародировал героев.

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Обзор на фильм Дед Мороз: Битва Магов от BadComedian уже посмотрели 2,9 миллиона раз, поставили 287 тысяч лайков и 4,8 тысяч дизлайков. Видео занимает 9-ое место в трендах. Напомним, что на официальном YouTube-канале кинокритика общее количество просмотров составляет 575 миллионов.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что BadComedian разнес в пух и прах российский новогодний фильм