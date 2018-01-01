BadComedian разнес в пух и прах российский новогодний фильм

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BadComedian раскритиковал Елки Последние /Скриншот с YouTube

Знаменитый блогер-кинокритик Евгений Баженов, более известный под псевдонимом BadComedian, опубликовал новый обзор. В этот раз он обсудил новую часть фильма Елки и назвал ролик Елки 666 (Новый год в Аду).

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По традиции, Евгений нашел множество киноляпов, несостыковок, сюжетных дыр, несоответствий с прошлыми частями, а также обвинил создателей и высмеял тот факт, что в фильме много рекламных интеграций. Помимо этого он подчеркнул, что обычных персонажей делают плохими для того, чтобы оправдать ужасные поступки других на их фоне. Конечно же, Баженов отметил и плохую актерскую игру, и некачественный сценарий, которые не на шутку его разозлили. Плюс ко всему в видео присутствует масса юмора, пародий, зрелищного монтажа и различных отсылок.

Обзор от BadComedian на фильм Елки Последние за сутки набрал 1,6 миллионов просмотров, 227 тысяч лайков, 2,6 тысячи дизлайков, а также попал на 8 место в трендах YouTube.

В видеоролике присутствует нецензурная лексика - 18+

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