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Пародия на Тимати взорвала YouTube

Satyr выпустил долгожданную пародию на Black Star
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Satyr спародировал Black Star
Satyr спародировал Black Star
/Скриншот с YouTube

Один из самых популярных пародистов на YouTube Илья Шабельников, более известный как Satyr, выпустил на своем официальном канале новое юмористическое видео, в котором предстал в образе рэпера Тимати, а также его коллег по лейблу Black Star.

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Помимо главного героя Satryr сыграл Егора Крида, L`One, Скруджи и Мота. В довольно забавной песне автор высмеял то, что в оригинальных клипах рэпера очень много рекламы, а также пошутил о том, что любого резидента данного лейбла можно купить.

Видеопародию от Satyr уже посмотрели 2 миллиона раз, поставили 242 тысячи лайков и 4,8 тысяч дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Satyr жестко и качественно спародировал Шнурова и Ленинград

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Satyr пародия Тимати Егор Крид Скруджи Мот Black Star YouTube Все теги
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