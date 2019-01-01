Пародия на Тимати взорвала YouTube

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Satyr спародировал Black Star /Скриншот с YouTube

Один из самых популярных пародистов на YouTube Илья Шабельников, более известный как Satyr, выпустил на своем официальном канале новое юмористическое видео, в котором предстал в образе рэпера Тимати, а также его коллег по лейблу Black Star.

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Помимо главного героя Satryr сыграл Егора Крида, L`One, Скруджи и Мота. В довольно забавной песне автор высмеял то, что в оригинальных клипах рэпера очень много рекламы, а также пошутил о том, что любого резидента данного лейбла можно купить.

Видеопародию от Satyr уже посмотрели 2 миллиона раз, поставили 242 тысячи лайков и 4,8 тысяч дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Satyr жестко и качественно спародировал Шнурова и Ленинград