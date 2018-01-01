В пародии на СтопХам актеры разгромили автомобиль и удивили прохожих

Поделись







Satyr - Пародия на СтопХам /Скриншот из YouTube

Не так давно актер Илья Шабельников основал YouTube-проект Satyr, в котором время от времени выходят пародии на различных знаменитостей. Например, объектом смешной копии уже становился Егор Крид, Иван Ургант, Юрий Хованский, Алексей Навальный, Юрий Дудь и многие другие. В свежем выпуске команда спародировала скандально известный проект СтопХам.

Читай также: Юмористы, взорвавшие YouTube, стали гостями шоу вДудь

Как известно, движение СтопХам активно боролось с водителями транспортных средств, которые нарушали правила дорожного движения. Иногда, по мнению разных личностей, они переходили моральные границы и начинали вести себя в грубой форме. Именно такие истории команда проекта Satyr показали, доведя их до абсурда. По сюжету пародии активисты останавливали машину скорой помощи, которая (теперь уже) не успела спасти пенсионерку, избивали людей, сотрудничали с дорожной полицией (показывая ее некомпетентность), а также разгромили автомобиль пожилого мужчины.

Поскольку новый выпуск снимался прямо на улице в дневное время, то многие прохожие удивленно и даже шокировано реагировали на действия актеров, которые были довольно реалистичны. Люди выбегали из домов и даже вызывали полицейских (это можно увидеть в новом выпуске шоу вДудь, где Satyr стал одним из гостей).

Пародию на СтопХам от Satyr уже посмотрели более 500 тысяч раз, поставили 90 тысяч лайков и 4 тысячи дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили пародию на популярный хит