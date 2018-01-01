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Чоткий Паца выпустили пародию на популярный хит

Знаменитый украинский проект опубликовал новый пародийный клип
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Чоткий Паца - пародия на Мокрые кроссы
Чоткий Паца - пародия на Мокрые кроссы
/Скриншот из YouTube

Участники популярного юмористического YouTube-проекта Чоткий Паца выпустили новый пародийный клип на хит музыканта Тима Белорусских - Мокрые кроссы.

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Музыкальное видео с самого начала рассказывает о школе, о различных учениках (такие одноклассники были у многих), а также о преподавателях. И хоть работа наполнена качественным юмором, в ней все же имеется нотка ностальгии. Вторая же часть видеопародии показывает события, произошедшие 10 лет спустя, а также герои собираются вместе на встрече выпускников, где вспоминают юношеские года.

Стоит отметить, что не только Тиму Белорусских коснулись юмористы. В видео появилась забавная шутка о том, что Потап выдвинется на пост президента Украины, а также ребята подхватили трендовый танец из клипа Little Big - Skibidi.

Всего за несколько часов клип-пародию на композицию Мокрые кроссы посмотрели 500 тысяч раз и поставили более 70 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что украинские блогеры сняли пародию с Павлом Зибровым

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Чоткий Паца Тима Белорусских Мокрые кроссы Пародия тренды YouTube Все теги
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