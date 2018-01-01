Украинские блогеры сняли пародию с Павлом Зибровым

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ND Production выпустили пародию на песню Цвет настроения черный с Павлом Зибровым /instagram.com/andrewnemodruk

На официальном YouTube-канале украинских блогеров ND Production вышло новое видео, которое уже покорило тренды. Видеоработа является пародией на песню Киркорова и Егора Крида Цвет настроения черный, а также на фильмы про Гарри Поттера.

Цвет настроения Хогвартс /Скриншот из YouTube

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Юмористический клип, который носит название Цвет настроения Хогвартс, вышел ярким и красочным, чему поспособствовало наличие декораций и костюмов, а также различных спецэффектов. С ребятами в клипе снялся знаменитый украинский певец Павло Зибров, сыгравший здесь роль Альбуса Дамблдора. Помимо него в видео появляется множество других персонажей из вселенной Гарри Поттера - Хагрид, Волан-де-Морт, Полная дама и, конечно же, троица главных героев - Гарри, Рон и Гермиона.

Видеопародию в данный момент посмотрели 345 тысяч раз, поставили 39 тысяч лайков и 3 тысячи дизлайков. Цвет настроения Хогвартс занимает 8 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца спародировали Баскова и Киркорова