Король рок-н-ролла: Чем запомнился Элвис Пресли

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Элвис Пресли /Flickr

Всемирно известному и культовому певцу и актеру Элвису Пресли 8 января могло бы исполниться 84 года.

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Он был далеко не первым рок-н-ролл-исполнителем, но, несомненно, самым выдающимся и запоминающимся из них. Еще в 10 лет он был награжден за исполнение песни на одной ярмарке, а в 13 стал теснее знакомиться с музыкой. Элвис проводил очень много времени с гитарой и уже в 1953-ем году принял решение о том, что хочет связать свою жизнь с музыкальным творчеством. Первые две песни он записал за собственные деньги на пластинку, которую подарил матери. Тогда же он подрабатывал водителем, пел в клубах и различных конкурсах. Спустя год его позвали в группу, где он стал вокалистом, и в ее составе они продали несколько тысяч экземпляров записанного материала, а также отправились на гастроли по США, называясь Blue Moon Boys. Чуть позже на Пресли обратили внимание, и он стал сотрудничать с RCA Records, что принесло ему первую славу.

Элвис /Getty Images

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Когда Элвис стал появляться на ТВ, то вся Америка всколыхнулась - кто-то называл его бездарным, но большинство сделали его идолом поколения, пытаясь быть во всем на него похожими. Народная любовь росла, а сам он стал культовым музыкантом и легендой еще при жизни. В 1956-ом году его пластинки стали тиражироваться по всему миру, что принесло ему еще большую известность. В целом было продано более миллиарда копий его записей, 149 треков находились в горячей сотне хит-парадов, он получил три Грэмми, а большинство альбомов стали золотыми.

Элвис также снимался в голливудском кино, однако самым большим достижением стала популяризация рок-н-ролла, благодаря которой его нарекли Королем. В 1977-ом году Пресли принял лекарства, от которых был зависим довольно долгое время, и скончался от сердечной недостаточности. Ему было 42 года.

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