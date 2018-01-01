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Олег Скрипка презентовал современную версию колядки Щедрик

Remix был создан совместно с музыкантом Bakun
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Олег Скрипка
Олег Скрипка
/instagram.com/bakun_official

Популярный украинский музыкант и лидер группы Воплі Відоплясова Олег Скрипка презентовал в своем Instagram современный remix на народную колядку Щедрик, которую поют в Украине на Рождество.

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Певец отметил, что данная версия была создана совместно с саунд-продюсером Bakun. Также стоит отметить, что делать знаменитую колядку в новом звучании уже стало традицией для Олега, ведь последние несколько лет перед Рождеством он демонстрирует новые версии народной песни. К слову, первый Щедрик от Скрипки был представлен ровно десять лет назад.

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