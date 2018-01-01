Опередил музыкальный век: Что говорят о новой песне Ивана Дорна

Поделись







Иван Дорн выпустил новый трек /instagram.com/dorn_ivan

Совсем недавно популярный украинский исполнитель и музыкант Иван Дорн представил на своем YouTube композицию под названием Right Wrong, записанную вместе с Victor Solf - французским музыкантом и экс-солистом группы Her.

Right Wrong /instagram.com/dorn_ivan

Читай также: Иван Дорн выпустил стильный клип: Реакция соцсетей

Исполнители записали данную работу за несколько часов. Сам же Дорн говорит, что песня о том, что в жизни должно быть место для случайностей, которые могут привнести в жизнь что-то важное. А сама композиция с сильным потоком и посылом, и также в ней есть место дружбе, импровизации и настоящей жизни.

"Загипнотизировало" - именно такой комментарий под песней является одним из первых. Слушатели почти в один голос хвалят новый релиз Ивана, а некоторые даже говорят о том, что он опережает музыкальный век. Кому-то не понравился куплет, однако припев все же запал в душу. А другие же отмечают, что ждут от Дорна немного другой музыки.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Песню Right Wrong на YouTube уже послушали 28 тысяч раз.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на нежный клип Тины Кароль