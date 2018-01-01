Опередил музыкальный век: Что говорят о новой песне Ивана Дорна
Совсем недавно популярный украинский исполнитель и музыкант Иван Дорн представил на своем YouTube композицию под названием Right Wrong, записанную вместе с Victor Solf - французским музыкантом и экс-солистом группы Her.
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Исполнители записали данную работу за несколько часов. Сам же Дорн говорит, что песня о том, что в жизни должно быть место для случайностей, которые могут привнести в жизнь что-то важное. А сама композиция с сильным потоком и посылом, и также в ней есть место дружбе, импровизации и настоящей жизни.
"Загипнотизировало" - именно такой комментарий под песней является одним из первых. Слушатели почти в один голос хвалят новый релиз Ивана, а некоторые даже говорят о том, что он опережает музыкальный век. Кому-то не понравился куплет, однако припев все же запал в душу. А другие же отмечают, что ждут от Дорна немного другой музыки.
Песню Right Wrong на YouTube уже послушали 28 тысяч раз.
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