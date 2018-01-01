Звери, Цой и Летов: Дурнев вызвал спор насмешками на рок-фестивале

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Вышел новый выпуск Дурнев портит все /Скриншот с YouTube

В Сети состоялась премьера нового выпуска юмористического шоу Дурнев Против Все, которое регулярно выходит на YouTube. На этот раз ведущий Алексей отправился в столицу Беларуси Минск, где проходил масштабный рок-фестиваль, и пообщался с посетителями, насмехаясь над многими, шутя, а также вызывая различные споры между людьми.

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Так, например, Дурнев в свежем видео благодаря тонкому троллингу свел в споре двух разных представителей рок-культуры, которые стали дискутировать по поводу музыки группы Звери, Кино, и Гражданская Оборона. Также ведущий пошутил над многими людьми из-за их одежды, причесок, узнал об их взглядах (часто ответы были очень необычными и забавными), а также показал новую рубрику Караоке Дурнева. В ней любители рока попробовали исполнить различные хиты этого жанра, а сам Алексей даже иногда подпевал им.

Выпуск Дурнев портит все из фестиваля Рок за Бобров в Минске вышел на официальном YouTube-канале Алексея Дурнева, на который подписано 161 тысяча человек.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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