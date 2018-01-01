Майкл Щур саркастично высказался о Порошенко и Вакарчуке

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Майкл Щур в новом выпуске #@)₴?$0 /скриншот с YouTube

Совсем недавно Майкл Щур вернулся со сборов резервистов и снова стал вещать со студии о последних событиях в стране, освещая их и добавляя нотку сарказма. Новый выпуск передачи #@)₴?$0 вышел на YouTube.

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В свежем видео Майкл вместе со своими соведущими рассказал о фонде, созданном за деньги налогоплательщиков, который Порошенко назвал в свою честь, и о Вакарчуке, который не может ответить, идет ли он в политику. Также в шоу речь шла и о псевдонаучных видео Валерия Бебика о том, что Украина была местом, в котором происходили многие исторические вещи. Кроме этого ведущие рассказали об ошибках, которые люди допускали в уходящем 2018-ом году, о Борисе Тодурове и его неоднозначных методах, а также о прошлогоднем случае экстремизма в харьковском отделении УкрПочты. Стоит добавить, что заключительным сюжетом для видео был случай в маршрутке, который Майкл Щур окрестил подходящим сценарием для фильма Ларса фон Триера.

Выпуск #@)₴?$0 был опубликован на канале Телевидение Торонто и уже его посмотрели 180 тысяч раз.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур жестко пошутил над Бойко, Турчиновым и украинскими звездами