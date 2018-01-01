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Майкл Щур жестко пошутил над Бойко, Турчиновым и украинскими звездами

Новый выпуск сатирической передачи с Майклом Щуром вышел на официальном канале
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Майкл Щур
Майкл Щур
/instagram.com/toronto_tv

Украинское новостное сатирическое шоу под названием #@)₴?$0 вышло на официальном канале в YouTube. В свежем выпуске Майкл Щур появлялся больше, чем в прошлом, проводя сюжет прямо из военной части вместе со своей соведущей Ярославой Кравченко.

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Под их руку в этот раз попался кандидат в президенты Юрий Бойко в рубрике 13 вопросов кандидату. Ведущие потроллили его, назвав несколькими его изъянами скучность. Также не без юмора в шоу рассказали о том, что Украина попала в ТОП-20 стран, которые смотрят порнографические ролики на популярном порносайте, обыграв эту тему со многих сторон. Кроме того, Майкл Щур жестко высмеял заявление Турчинова о его неприязни к ЛГБТ-сообществу, ценники отечественных звезд на новогодние корпоративы и рассказал, почему находится в армии. Плюс ко всему, остальные ведущие данной передачи раскритиковали украинцев, которые не поддерживают протесты в Париже, а также не обошли стороной бунт почтальонов.

Десятый выпуск нового сезона шоу #@)₴?$0 на YouTube-канале Телевидение Торонто уже набрал более 106 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что в шоу Майкла Щура раскритиковали Тимошенко, Никитюк и Януковича

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