В шоу Майкла Щура раскритиковали Тимошенко, Никитюк и Януковича

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Новый выпуск #@)₴?$0 /Скриншот с YouTube

Новый выпуск популярного украинского новостного (и, конечно, юмористического) шоу #@)₴?$0 с Майклом Щуром вышел на YouTube Телевидения Торонто. Однако свежий эпизод был проведен без главного ведущего в студии, который в данный момент находится в армии на сборах резервистов. Несмотря на это, Майкл все же смог записать несколько вставок для видео.

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В новом выпуске ведущие, которые уже знакомы зрителям, рассказали о суде над Януковичем, которого в очередной раз раскритиковали и рассказали, чего, по их мнению, стоит его честь. Также фирменный сарказм был применен к Укрзализныце, у которой возникли проблемы с продажей билетов на поезда, к Юлие Тимошенко и ее предвыборным обещаниям и к Сергею Каплину. Помимо этого в программе потроллили новый памятник в Ивано-Франковске, драку Святых Николаев в том же городе и возможность участия в предвыборной гонке Виталия Кличко. К тому же сам Майкл Щур прямо из армии записал свою часть, высмеивающую новую откровенную фотосессию Леси Никитюк в душе с партнером по Танцам со звездами.

Премьера свежего выпуска #@)₴?$0 состоялась на официальном YouTube-канале и видео уже набрало 100 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял заявление Путина об украинцах