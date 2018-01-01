Джордж Лукас стал самым богатым знаменитым режиссером

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Джордж Лукас и Дарт Вейдер /Getty Images

Ежегодный рейтинг самых богатых знаменитостей составляет и публикует издание Forbes. В уходящем 2018-ом году самым состоятельным оказался культовый голливудский режиссер и продюсер, создавший вселенную Звездных Войн, Джордж Лукас.

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Всего у постановщика насчитывается 5,4 миллиарда долларов. Стоит подчеркнуть, что большую часть его денег составляют те, которые он получил за продажу его студии Lukasfilm компании Disney. Он продолжает консультировать создателей новых проектов по Звездным Войнам.

Стивен Спилберг /Getty Images

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Сразу за ним следует его коллега по цеху Стивен Спилберг, доход которого оценен в 3,7 млрд долларов. А закрывает тройку знаменитая американская телеведущая Опра Уинфри, у которой на счету 2,8 миллиарда.

Опра Уинфри /Getty Images

Напомним, что последним вышедшим фильмов про вселенной Звездный Войн является Хан Соло: Звездные Войны. Истории. А крайней выпущенной работой Спилберга - Первому игроку приготовиться.

Ранее сообщалось о том, что про персонажа из Звездных Войн снимут еще один сериал