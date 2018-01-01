Революционер-анархист: Чем запомнился Нестор Махно

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Нестор Махно (цвет) /Flickr

Сегодня, 7 ноября, ровно 130 лет со Дня рождения знаменитого революционера, анархиста командира повстанческой армии крестьян Нестора Махно.

Махно родился в селе Гуляйполе и там же получил образование, после чего был простым человеком, работающим на заводе. Уже в то время его с головой увлекла теория анархии, а в 1906 году он стал членом молодых коммунистов-анархистов и стал участвовать в разного рода нападениях на промышленников и купцов. Конечно же, занимаясь такой деятельностью, не обошлось и без арестов, а однажды Нестора приговорили к смерти, но в 1911 году его отправили в Бутырскую тюрьму на каторгу.

Павел Дыбенко и Нестор Махно (цвет) /Flickr

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По возвращению в родные края (после Февральской революции) Махно стал главой крестьянского союза, а уже в 1917 стал председателем земства, а позже - съезда Советов. Уже спустя год он был командиром отряда, который боролся с Правительством Украины, а чуть позже с германскими войсками. Также он выступал против Петлюры и его режима, но эта его затея обернулась неудачей.

Махно /Wikipedia

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Когда Махно стал главным в бригаде, противостоявшей Деникину, то выражал несогласие с большевиками, а после и вовсе разорвал с ними сотрудничество, как и с Красной Армией. Уже в 1919 году благодаря ему была организована революционная повстанческая армия, а сам Нестор пытался принять меры по установлению народной власти. Потерпев неудачу, он был вынужден уехать в Румынию, но позже его арестовали и отправили под суд. После этого он мигрировал в Германию, а спустя время - во Францию. Именно там в одной из больниц Парижа анархист ушел из жизни. Это случилось в 1934 году, когда ему было 45 лет.

Образ Нестора Махно был неоднократно использован в музыке, литературе и кинематографе. Так, например, его сыграли в нескольких фильмах:

Девять жизней Нестора Махно (2006) (В роли Махно - Павел Деревянко)

Посттравматическая рапсодия (2017) (В роли Махно - Илья Кива)

Салют, Мария! (1970) (В роли Махно - Валерий Золотухин)

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