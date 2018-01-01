Мастер перевоплощений и сатиры: Чем запомнился Аркадий Райкин

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Чем запомнился Аркадий Райкин /Flickr

В этот день, 24 октября, 107 лет назад родился знаменитый советский актер, юморист и режиссер Аркадий Райкин.

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Вопреки тому, что родители не поддерживали увлечения Аркадия актерским мастерством и театром, он все равно выучился сценическому искусству в Ленинграде. Его карьера в кино началась в 1938 году, когда он сыграл незначительные роли в лентах Доктор Калюжный и Огненные годы. Райкину пришлось вернуться в театр, так как успеха в киноиндустрии поначалу он не испытал. Спустя год, благодаря своим мимическим выступлениям, он победил в первом Всесоюзном конкурсе артистов эстрадного жанра и стал играть в Ленинградском театре. Когда началась война, Аркадий выступал на фронте.

Аркадий Райкин /wikipedia

В послевоенные годы он во второй раз попытал себя в кино, но снова безуспешно. Тогда и начались юмористические программы Не проходите мимо, На чашку чая и Откровенно говоря. Они сразу же были позитивно восприняты зрителями и завоевали народную любовь. Райкин стал мастером перевоплощений и выступал с множеством концертов. Уже чуть позже он совершает третью попытку в кинематографе, которая тут же увенчалась настоящим успехом. В дальнейшем Аркадий снимался в различных лентах, которые полюбились зрителю, а вершиной стал многосерийный проект Люди и манекены, где были перенесены на экран многие его театральные образы.

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В 60-ых годах Райкин гастролировал не только по СССР, но и за его пределами. Особенную популярность он обрел в Лондоне. Однажды из-за своей острой сатиры артист вступил в конфликт с партийными деятелями в Ленинграде, а позже его театр перебрался в Москву и стал Государственным театром миниатюр. В 1987 году его переименовали на Сатирикон, однако незадолго после этого Аркадий Райкин ушел из жизни поле ревмокардита. Ему было 76 лет.

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