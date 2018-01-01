На YouTube вышло скандальное шоу Hype Camp с Соболевым и Максом +100500

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Вышел первый выпуск реалити-шоу Hype Camp /instagram.com/sobolevv

На YouTube вышел первый выпуск нового сезона скандального реалити-шоу под названием Hype Camp. Суть конкурса в том, чтобы из участников под конец сезона сделать звездных видеоблогеров с качественным контентом.

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Это шоу скандальное по той причине, что в первом сезоне судьи довольно негативно относились к участникам и иногда даже доводили их до слез, а большинство представителей русскоязычного блогинга довольно жестко раскритиковали проект. Одним из таких был Николай Соболев, который во втором сезоне стал новым судьей Hype Camp вместе с Максом +100500, Димой Масленниковым и Натальей Красновой. Впоследствии они станут наставниками.

В первом выпуске нам показали нескольких участников, которые, по мнению жюри, достойны внимания. Среди них были и актеры, и певцы, и чревовещатели, и даже люди, ищущие свой жанр для YouTube.

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