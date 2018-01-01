Влад Яма и Дурнев обменялись отвратительными шутками

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Плохие украинские шутки /Скриншот из YouTube

На YouTube-канале под названием Канал маминой подруги, вышел новый выпуск шоу Плохие Украинские Шутки (Пуш UP). Гостями, которые будут меряться плохим юмором, в этот раз стали Влад Яма и Алексей Дурнев.

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В ходе ролике украинские шоумены отпускали различные шутки о братьях Борисенко, об Оле Поляковой, о Юлии Тимошенко, о группе Время и Стекло и о многих других. Конечно же, не обошлось без взаимных высмеиваний, хорошего настроения и пошлостей (шутки ведь должны быть плохими).

Новый выпуск Плохих Украинских Шуток менее чем за сутки посмотрели 47 тысяч раз, однако видео продолжает набирать популярность в Сети.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев подшутил над фанатами на Чемпионате Мира по футболу