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Влад Яма и Дурнев обменялись отвратительными шутками

Вышел новый выпуск шоу Плохие Украинские Шутки с Ямой и Дурневым
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Плохие украинские шутки
Плохие украинские шутки
/Скриншот из YouTube

На YouTube-канале под названием Канал маминой подруги, вышел новый выпуск шоу Плохие Украинские Шутки (Пуш UP). Гостями, которые будут меряться плохим юмором, в этот раз стали Влад Яма и Алексей Дурнев.

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В ходе ролике украинские шоумены отпускали различные шутки о братьях Борисенко, об Оле Поляковой, о Юлии Тимошенко, о группе Время и Стекло и о многих других. Конечно же, не обошлось без взаимных высмеиваний, хорошего настроения и пошлостей (шутки ведь должны быть плохими).

Новый выпуск Плохих Украинских Шуток менее чем за сутки посмотрели 47 тысяч раз, однако видео продолжает набирать популярность в Сети.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев подшутил над фанатами на Чемпионате Мира по футболу

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Плохие укранские шутки Влад Яма Алексей Дурнев YouTube Все теги
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