Владимир Дантес и Позитив высмеяли друг друга

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Плохие украинские шутки /Скриншот из YouTube

На YouTube-канале Владимира Дантеса, который называется Канал Маминой Подруги, вышло новое шоу Плохие Украинские Шутки (ПУШ Up), которое является международным форматом шоу Плохие шутки. Суть проекта в том, что участники намеренно плохо шутят и, если кто-то засмеется, то его соперник получает балл.

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В первом выпуске приняли участие Владимир Дантес и Алексей Завгородний, который также известен как Позитив (Время и Стекло). Они шутили о Наде Дорофеевой, группе Время и Стекло, Real O, карьере Дантеса, о рэпере Элджее, Павле Зибровом и многом другом.

Шоу ПУШ UP (Плохие украинские шутки) посмотрели 100 тысяч раз, но выпуск продолжает набирать популярность и положительные отзывы от зрителей.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дорофеева выпустила новое видео