Танцы со Звездами и Monatik: Дорофеева выпустила новое видео

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Надя Дорофеева /instagram.com/nadyadorofeeva

На официальном YouTube-канале известной украинской певицы Нади Дорофеевой вышел новый влог. В нем приняли участие Влад Яма, Монатик, Леся Никитюк, Владимир Дантес и другие украинские знаменитости.

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Дорофеева в новом видео показала своим зрителям, что происходит за кулисами шоу Танцы со Звездами и как она готовилась к тому, чтобы стать ведущей на звездном балконе. Также она представила подписчикам кадры из репетиции нового танца с Монатиком под песню Глубоко, которую они исполнили на том же вышеупомянутом шоу. Стоит добавить, что певица еще пообщалась со многими украинскими звездами (конечно же, не без юмора), а также во влоге появился ее муж Владимир Дантес.

Новое видео на канале DoDo VLOG вышло совсем недавно, однако уже собирает тысячи просмотров, лайков и положительных комментариев.

Ранее сообщалось о том, что популярный видеоблогер стал гостем шоу Зе Интервьюер