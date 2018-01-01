Дурнев подшутил над фанатами на Чемпионате Мира по футболу

Алексей Дурнев побывал в России, где взял смешные интервью у фанатов

Поделись







Дурнев на Чемпионате мира по футболу в России /Скриншот из YouTube

В Сети появился свежий выпуск популярного YouTube-шоу Дурнев портит все, в котором ведущий ездит по ближайшим русскоговорящим странам высмеивает обычных людей и светские тусовки.

Читай также: Потап, Бабкин и Тищенко: Дурнев снова посмеялся над знаменитостями

В новом видео Алексей представил то, как он побывал в России на Чемпионате мира по футболу. Там он взял шуточные интервью у прохожих, поговорил с людьми об их национальности, узнал, с кем знакомятся москвички, и почему на Красной площади танцуют лезгинку. Также Дурнев поднял вопрос спорта и в частности футбола в России, и попытался разведать у людей, почему они употребляют алкоголь, болея за спортивные команды.

Новый выпуск юмористического шоу Дурнев портит все вышел на официальном YouTube-канале Алексея Дурнева, который имеет уже 100 тысяч подписчиков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев высмеял звезд на большом фестивале