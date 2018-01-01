Потап, Бабкин и Тищенко: Дурнев снова посмеялся над знаменитостями

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Дурнев смотрит сторис /Скриншот из YouTube

На официальном YouTube-канале Алексея Дурнева вышел девятый выпуск одного из его шоу, которое называется Дурнев смотрит сторис. В нем он в юмористической форме критикует видео различных популярных личностей в Instagram.

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В новом выпуске ведущий высмеял таких знаменитостей, как Потап, Сергей Бабкин, Николай Тищенко, Алена Водонаева, Елена Филонова и другие. Помимо просмотров их сторис Алексей также прочитал комментарии, которые ему написали озлобленные зрители, и отреагировал на них в присущей ему насмешливой манере.

Девятый выпуск Дурнев смотрит сторис менее чем за сутки посмотрели 40 тысяч раз и поставили 6 тысяч лайков.

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