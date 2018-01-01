Дурнев шутит за границей: Цыганский барон и клубы в Приднестровье
Совсем недавно вышел новый выпуск юмористического шоу Дурнев портит все, в котором ведущий Алексей Дурнев побывал в Приднестровской Молдавской Республике и в гостях у цыганского барона.
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Выпускать провокационные видео для украинского ведущего уже стало обычным делом. В третьем выпуске своего шоу (которое, кстати, является продолжением Дурнев+1) он взял небольшое интервью у главы цыган, в ходе которого узнал о наказании за преступления, как они зарабатывают и откуда у них шикарные дома. Конечно же, герой выпуска никак не подозревал о юмористических намерениях Алексея. Также ведущий вернул традиционную рубрику, в которой он узнает образованность прохожих людей на улице и побывал в клубе в Приднестровье, где поговорил с разными людьми, а также надоумил парня сделать малознакомой девушке предложение руки и сердца.
Новый выпуск шоу Дурнев портит все менее чем за сутки посмотрели 46 тысяч раз, поставили 3,5 тысячи лайков и меньше сотни дизлайков.
В видео присутствует нецензурная лексика - 18+
Ранее сообщалось о том, что Morgenshtern выпустил вдохновляющее видео