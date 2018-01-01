Николай Соболев разобрался с общественными активистами

Популярный видеоблогер снова разоблачил популярный интернет-проект и разобрался с ними

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Николай Соболев разобрался с активистами /instagram.com/sobolevv

Несколько дней назад на YouTube-канале популярного блогера Николая Соболева появилось новое видео, где он в очередной раз разоблачает интернет-проект Лев Против, который борется с курением и алкоголизмом, а также встречается с его лидером.

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Соболев неоднократно отмечал в своих видеороликах, что глава российских активистов и его помощники не помогают общественным проблемам, а наоборот - усугубляют их, применяя насилие и оскорбляя обвиняемых. В свою очередь, лидер Лев Против грубо высказывался и в сторону блогера, после чего они и встретились для разговора, который тоже запечатлен для данного выпуска. Николай также сделал детальный разбор деятельности данного интернет-проекта и обвинил их во лжи и лицемерии.

Новое видео на канале Sobolev посмотрели 1,6 миллионов раз, поставили 226 тысяч лайков и 22 тысячи дизлайков.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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