Лолита и Артур Пирожков: Дурнев высмеял звезд на большом фестивале

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Дурнев портит все /Скриншот из YouTube

Популярный ведущий и шоумен Алексей Дурнев опубликовал на своем YouTube-канале новый выпуск шоу Дурнев портит все, в котором он поездил по разным странам и взял шуточные интервью как у обычных людей, так и у знаменитостей и представителей элитного общества.

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В новом выпуске Дурнев побывал на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, где смог пообщаться с Андреем Макаревичем, Лолитой Милявской, Семеном Слепаковым, Артуром Пирожковым и многими другими. Алексей как всегда общался с людьми, подшучивая над ними в своей знаменитой манере, а также задавал провокационные вопросы знаменитостям и ставил их в неловкое положение.

Новый выпуск Дурнев портит все постепенно набирает популярность и положительные отзывы от зрителей. За несколько часов его посмотрели более 20 тысяч раз.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Дурнев снова посмеялся над знаменитостями