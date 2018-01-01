Как отреагировали соцсети на новый Вечерний Квартал

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Новый сезон Вечернего Квартаола /Скриншот из YouTube

Совсем недавно на официальном YouTube-канале вышел первый выпуск нового сезона популярного юмористического шоу Вечерний Квартал. Видео уже успело покорить аудиторию и укрепиться в трендах видеохостинга.

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В новом Вечернем Квартале популярные юмористы снова шутили, затрагивая темы политики, а также показали смешные номера о сериале Школа, проекте Танцы со Звездами, об украинском радио и любовных историях в спальных районах. Одной из главных миниатюр стала та, которая посвящена выдвижению Владимира Зеленского на пост президента Украины.

Зрители довольно тепло отреагировали на новый выпуск, отмечая, что долго его ждали и довольны их концертом. Также в комментариях выразили мнение, что сериал Слуга Народа - это хорошая предвыборная кампания. Помимо этого люди поделились тем, что Зеленский в роли Коломойского очень хорошо смотрится, а Пикалов хорошо играет Монатика. Люди также поведали о других актерах, которые им запомнились, и обратили внимание на продуманный сценарий выступления.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Новый выпуск шоу Вечерний Квартал на YouTube уже посмотрели более 700 тысяч раз, поставили 8 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков. Запись выступления занимает 3 место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский рассказал о мечтах в новом тизере Слуги Народа