67 млн просмотров: Откровенный клип Cardi B взорвал YouTube-тренды

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Cardi B и Megan Thee Stallion /Скриншот с YouTube

Совсем недавно популярные рэп-исполнительницы Cardi B и Megan Thee Stallion выпустили клип на совместный трек под названием WAP. Всего за несколько дней он стал хитом в Сети с многомиллионными просмотрами.

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Действие музыкального видео разворачивается в особняке, который наполнен эротическими скульптурами. Именно туда попадают артистки, представшие в различных откровенных нарядах. Кроме этого, в клипе также снялись Кайли Дженнер, Руби Роуз и другие знаменитые женщины.

Клип Cardi B и Megan Thee Stallion - WAP уже набрал более 67 млн просмотров, 2,7 млн лайков и 329 тыс дизлайков, попав в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona и другие украинские артисты раскачали YouTube мощным клипом