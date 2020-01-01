22 млн просмотров: Новый клип Билли Айлиш стал хитом на YouTube

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Билли Айлиш /instagram.com/billieeilish

Знаменитая американская певица Билли Айлиш выпустила новый клип. Он снят на песню под названием my future и уже стал популярен в Сети.

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Музыкальный ролик на этот раз вышел мультипликационным, а работала над ним команда, в которую входят более десяти художников-аниматоров. В нем главная героиня прогуливается в лесу под дождем, ожидая будущего, с которым она вот-вот встретится.

Клип Billie Eilish - my future за несколько дней набрал более 22 млн просмотров, 2,2 млн лайков и 50 тыс дизлайков, заняв 38-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что клип Little Big - UNO стал самым просматриваемым за историю Евровидения