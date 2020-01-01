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Поминки рэпа: Alyona Alyona и другие украинские артисты раскачали YouTube мощным клипом

Исполнители выпустили клип Стержень в рамках флешмоба RapinPeaceUA
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Alyona Alyona и другие украинские рэп-артисты
Alyona Alyona и другие украинские рэп-артисты
/instagram.com/alyona.alyona.official/

Популярная украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona вместе с украинскими рэперами KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR и Дядя Вова выпустили новый шестиминутный клип на трек Стержень. Он приурочен к запуску флешмоба RapinPeaceUA в поддержку отечественного жанра.

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Премьера клипа состоялась спустя сорок дней после скандальной статьи журналиста Александра Вареницы и смерти украинского хип-хопа. В каждом из куплетов музыканты отвечают ему на такое громкое заявление, объясняя свой выбор и любовь к музыке.

"Мы прочитали все и решили уже наконец похоронить тот рэп и устроить по нему поминки именно сегодня! В этот поминальный понедельник многие украинские рэп-исполнители перекрестят свои творения и выпустят их в свет", - подписала новинку Alyona Alyona.

Клип Стержень за сутки набрал более 120 тысяч просмотров, а также попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что новый клип Билли Айлиш стал хитом на YouTube

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