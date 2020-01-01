Переключиться на мобильную версию

"Boom Boom": Лобода порвала YouTube провокационным клипом с рэпером Pharaoh

Креативным продюсером видео стал Александр Гудков
Поделись

Светлана Лобода
Светлана Лобода
/instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода, выступающая под сценическим именем LOBODA, выпустила новый провокационный клип на трек Boom Boom. Он снят совместно с российским рэпером Pharaoh, а креативным продюсером видео стал Александр Гудков.

Читай также: Mozgi с Потапом взорвали тренды YouTube хитом Chica Bamboni

В музыкальном видео сюжет рассказывает о разных женщинах, которые в необычных нарядах выходят на подиум и танцуют перед судьями. Те, в свою очередь, ставят им оценки. Примечательно, что в клипе также снялись Ксения Собчак, Лолита, Екатерина Варнава и другие.

Клип LOBODA & PHARAOH - Boom Boom за несколько часов набрал более 960 тысяч просмотров, 40 тысяч лайков и 70 тысяч дизлайков. Он также попал на 10-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Тимати заявил об уходе из Black Star

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Светлана Лобода Loboda Pharaoh Boom boom клип тренды YouTube Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь