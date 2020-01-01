"Boom Boom": Лобода порвала YouTube провокационным клипом с рэпером Pharaoh

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Светлана Лобода /instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода, выступающая под сценическим именем LOBODA, выпустила новый провокационный клип на трек Boom Boom. Он снят совместно с российским рэпером Pharaoh, а креативным продюсером видео стал Александр Гудков.

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В музыкальном видео сюжет рассказывает о разных женщинах, которые в необычных нарядах выходят на подиум и танцуют перед судьями. Те, в свою очередь, ставят им оценки. Примечательно, что в клипе также снялись Ксения Собчак, Лолита, Екатерина Варнава и другие.

Клип LOBODA & PHARAOH - Boom Boom за несколько часов набрал более 960 тысяч просмотров, 40 тысяч лайков и 70 тысяч дизлайков. Он также попал на 10-ое место в трендах украинского YouTube.

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