"Взвешенное решение": Тимати заявил об уходе из Black Star

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Тимати /instagram.com/timatiofficial

Популярный российских рэпер Тимати заявил о том, что он уходит из собственного лейбла Black Star. Об этом он развернуто признался на своей странице в Instagram, датировав новость 27-ым июля.

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"Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули музыкальный рынок в стране и построили единственный успешный зонтичный бренд, который основывался на музыке, но стал известен и популярен далеко за ее пределами", - написал артист.

Он добавил, что его миссия в лейбле подошла к концу, и теперь он видит, как построить себя заново. Тимур больше не является артистом компании, а также не имеет к ней и к ее участникам никакого отношения.

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