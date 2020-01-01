"Посмешище": Новый клип Тимати и Лепса раскритиковали на YouTube

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Тимати и Григорий Лепс /Скриншот с YouTube

Популярный российский рэпер Тимати и певец Григорий Лепс представили новый совместный клип на их композицию под названием С чистого листа. Видеоработа набирает популярность, а также попала в YouTube-тренды, однако зрители дают ей негативную оценку.

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В клипе рассказывается о том, как начинали оба исполнителя, а также о том, что могло бы произойти, если бы они начали все с чистого листа. Так, например, Тимати вернулся в прошлое, где живет в маленькой квартире, подрабатывает на автомойке и выясняет отношения с девушкой Алексой.

Многие зрители заявили, что Тимати не удастся начать все заново после того, как он оскандалился с песнями-госзаказами. Кроме этого, комментаторы уличили рэпера во лжи, ведь, по их мнению, его творческий путь начинался не с работы на мойке, а с денег, которые давал ему отец. Люди назвали клип посмешищем и пообещали поставить множество дизлайков. Некоторые даже проследили параллели с обнулением президентских сроков Путина, за что также раскритиковали исполнителей.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Тимати и Григория Лепса - С чистого листа за несколько часов набрал более 800 тысяч просмотров, 30 тыс лайков, 30 тыс дизлайков, а также попал в тренды украинского YouTube.

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