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"НЕидеальный мужчина": BadComedian разгромил российский фильм с Егором Кридом

Блогер выпустил новый кинообзор
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BadComedian выпустил новый кинообзор
BadComedian выпустил новый кинообзор
/instagram.com/evgenbad/

Видеоблогер Евгений Баженов, он же BadComedian, на своем официальном YouTube-канале опубликован свежий ролик. В нем он выступил с критикой российского фильма Неидеальный мужчина, где главную роль сыграл рэпер Егор Крид.

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За полчаса Баженов упомянул в видеообзоре плохую, по его мнению, игру самого Крида (который играет человекоподобного робота), других актеров, раскритиковал сценарий, работу оператора, спецэффекты и графику, а также посыл фильма и его моральную составляющую. Кроме этого, критик негативно высказался о том, что на этот фильм, который, по его словам, низкокачественный, было потрачено 150 миллионов рублей (примерно 55 млн гривен - прим. ред.), из которых 60 млн выделило государство.

Видеообзор на фильм Неидеальный мужчина от BadComedian за несколько часов набрал более 2,5 миллионов просмотров, а также попал на 2-ое место в трендах украинского YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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