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Дурнев посмеялся над поведением Киркорова, Тищенко и Олега Ляшко

В юбилейном пятидесятом выпуске Дурнев Смотрит Сторис
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Вышел новый выпуск Дурнев смотрит сторис
Вышел новый выпуск Дурнев смотрит сторис
/instagram.com/aleksey_durnev/

Популярное юмористическое шоу Дурнев Смотрит Сторис, которое ведет блогер Алексей Дурнев, дошло до юбилейной отметки - на YouTube вышел уже пятидесятый выпуск рубрики.

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Ролик начался с Instagram-сторис Михаила Поплавского, который показал, как надо заниматься спортом на карантине, а после этого пообедал, запивая хреновухой. После этого Алексей в своем юмористическом стиле прокомментировал ссору нардепов Александра Куницкого (ZPSANEK) и Николая Тищенко в Верховной Раде. Не обошлось и без высмеивания видеороликов Филиппа Киркорова, Олега Ляшко, Кати Бентли, Ирины Слюнько, Арлен Босса, Дяди Жоры и других интернет-звезд.

Юбилейный пятидесятый выпуск шоу Дурнев Смотрит Сторис за сутки посмотрели более 270 тысяч раз на YouTube.

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Алексей Дурнев Дурнев смотрит сторис Филипп Киркоров Николай Тищенко Олег Ляшко Михаил Поплавский тренды YouTube Все теги
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