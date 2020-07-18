Солиста Пошлой Молли обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

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Кирилл Бледный /instagram.com/dropbled

Фронтмен знаменитой рок-группы Пошлая Молли Кирилл Тимошенко (Кирилл Бледный) попал в новый скандал. На этот раз его обвинили в домогательствах к несовершеннолетней. Пост об этом появился в Instagram предполагаемой жертвы.

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19-летняя девушка из Киева заявила, что два года назад она попала на концерт Пошлой Молли, после чего солист коллектива написал ей в соцсети, предложив погулять. Она намекнула, что он пытался ее соблазнить, сравнив артиста с мистером Б в романе Памела Ричардсона. Кроме этого, девушка отметила, что такие ситуации продолжаются, так как о подобном ей пишут другие люди.

"Позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано, "здесь запрещен", но когда я смогла поднять трубку, прозвучал вопрос "Все хорошо?", ответ был один: "Нет", и больше ничего не успела сказать. Привести в чувство "ладонью" мне его не удалось, но зато тем же способом в ступор он смог привести меня. Через некоторое время приехало такси, и как ни в чем ни бывало он поцеловал меня в лоб и отправил домой", - написала предполагаемая жертва.

Стоит отметить, что девушка так и не раскрыла подробности произошедшего между ней и Кириллом Бледным.

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