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Солиста Пошлой Молли обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Лидер рок-группы попал в скандал
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Кирилл Бледный
Кирилл Бледный
/instagram.com/dropbled

Фронтмен знаменитой рок-группы Пошлая Молли Кирилл Тимошенко (Кирилл Бледный) попал в новый скандал. На этот раз его обвинили в домогательствах к несовершеннолетней. Пост об этом появился в Instagram предполагаемой жертвы.

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19-летняя девушка из Киева заявила, что два года назад она попала на концерт Пошлой Молли, после чего солист коллектива написал ей в соцсети, предложив погулять. Она намекнула, что он пытался ее соблазнить, сравнив артиста с мистером Б в романе Памела Ричардсона. Кроме этого, девушка отметила, что такие ситуации продолжаются, так как о подобном ей пишут другие люди.

"Позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано, "здесь запрещен", но когда я смогла поднять трубку, прозвучал вопрос "Все хорошо?", ответ был один: "Нет", и больше ничего не успела сказать. Привести в чувство "ладонью" мне его не удалось, но зато тем же способом в ступор он смог привести меня. Через некоторое время приехало такси, и как ни в чем ни бывало он поцеловал меня в лоб и отправил домой", - написала предполагаемая жертва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну что, время пришло узнать правду, о вашем кумире, и кумире ещё нескольких миллионов человек. Кирюша, который словил «бледного», привет, заюш) Да, да, та самая ПМ Когда мне было 17, я попала на концерт моего кумира, конечно я была на седьмом небе от счастья, но меня ещё больше поразило то, что он мне написал и позвал гулять . Как говориться ничего не предвещало беды. Я думаю многие согласились бы, так как кумиры не бывают плохими, и не сделают что-то , что может поставить большой отпечаток в твоей жизни и по суте ещё нарушить детскую психику, то о чем ты не сможешь говорить ещё почти три года. Так вот, я тоже согласилась, я хотела почувствовать себя особенной, знаете, у меня получилось, он оставил след в моей памяти на всю жизнь. И оставил его не только в памяти.Да да да, как говориться «хейтеры скажут фотошоп», типо это не он, всё подделано, и я просто хайпожор , пусть будет так, но я знаю всегда есть другая сторона медали, и я не одна такая у которой он «просит паспорт» (интервью дудь), я бы может никогда не подняла эту тему, до того как мне не написала несовершеннолетняя девочка и рассказала, что такие случаи продолжаются, а вернее что случилось с ней самой. И как оказалось не у всех в паспорте есть 18! Как и не было мне. Ничего не было ребят, что вы там уже придумали 😓Он просто вел себя как мистер Б в романе «Памела» Ричардсона, к счастью, или к сожалению, всё закончилось не так как в романе, позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано, «здесь запрещён», но когда я смогла поднять трубку, прозвучал вопрос «всё хорошо?» ответ был один - «нет», и больше ничего не успела сказать. Привести в чуства «лодонью» мне его не удалось , но зато тем же способом в ступор он смог привести меня. Через некоторое время приехало такси, и как ни в чем не бывало, он поцеловал меня в лоб и отправил домой. Ну знаете обычное поведение звёзд, ОНИ ЖЕ ВСЕ ТАК ВЕДУТ СЕБЯ СО СВОИМИ ФАНАТАМИ? Почему я это спрашиваю у вас? Так как я не могла знать как должно быть правильно, у меня был ступор, ещё два с лишним года после этого случая. Продолжение в карусели 👉🏻

Публикация от Суф💫 (@s_kendel)

Стоит отметить, что девушка так и не раскрыла подробности произошедшего между ней и Кириллом Бледным.

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Пошлая Молли Кирилл Бледный Кирилл Тимошенко скандал сексуальные домогательства обвинения Все теги
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