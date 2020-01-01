Легендарного порноактера обвинили в изнасиловании

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Рон Джереми /Getty Images

Знаменитому порноактеру Рону Джереми, который снялся в более, чем двух тысячах фильмах для взрослых, прокуратура Лос-Анджелеса предъявила обвинение в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Об этом сообщает издание The Los Angeles Times.

Суд над Роном Джереми /Getty Images

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Известно, что 67-летнего актера обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и принуждении к сексу, которые произошли в 2014, 2017 и 2019 годах. Его дело ведет заместитель окружного прокурора Пол Томпсон, который расследовал подобные случаи, связанные с уже заключенным экс-продюсером Харви Вайнштейном. Звезде грозит до 90 лет лишения свободы.

Напомним, что Рон Джереми (также известный под псевдонимом The Hedgehog) занял первое место в рейтинге величайших порнозвезд от популярного порножурнала Adult Video News.

Ранее сообщалось о том, что Джастин Бибер прокомментировал обвинения в изнасиловании