"Нет правды": Джастин Бибер прокомментировал обвинения в изнасиловании

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Джастин Бибер /Getty Images

Знаменитый певец Джастин Бибер совсем недавно оказался в центре скандала, когда девушка с анонимного аккаунта в Twitter обвинила его в сексуальном насилии. Она заявила, что это произошло 9 марта 2014 года в отеле Four Season, находящемся в Остине, где музыкант выступал на фестивале South By Southwest.

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Дабы опровергнуть обвинение, Бибер собрал квитанции, чеки, письма и сообщения в соцсетях, которые подтверждают его невиновность.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

"Слухи слухами, но обвинения в сексуальном насилии я просто так спустить не могу. Я хотел высказаться сразу, но из уважения ко многим жертвам, которые действительно сталкивались с подобным, хотел убедиться, что собрал достаточно фактов для моего заявления", - заявил артист.

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Из доказательств актера можно понять, что он проводил время не в отеле с некой девушкой, а в квартире, которую арендовал через приложение в смартфоне. Там он был вместе с друзьями и тогдашней возлюбленной Селеной Гомес. Кроме этого, он собирается подать в суд на обвинительницу.

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