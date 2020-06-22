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"Нет правды": Джастин Бибер прокомментировал обвинения в изнасиловании

Певец предоставил доказательства своей невиновности
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Джастин Бибер
Джастин Бибер
/Getty Images

Знаменитый певец Джастин Бибер совсем недавно оказался в центре скандала, когда девушка с анонимного аккаунта в Twitter обвинила его в сексуальном насилии. Она заявила, что это произошло 9 марта 2014 года в отеле Four Season, находящемся в Остине, где музыкант выступал на фестивале South By Southwest.

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Дабы опровергнуть обвинение, Бибер собрал квитанции, чеки, письма и сообщения в соцсетях, которые подтверждают его невиновность.

"Слухи слухами, но обвинения в сексуальном насилии я просто так спустить не могу. Я хотел высказаться сразу, но из уважения ко многим жертвам, которые действительно сталкивались с подобным, хотел убедиться, что собрал достаточно фактов для моего заявления", - заявил артист.

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Из доказательств актера можно понять, что он проводил время не в отеле с некой девушкой, а в квартире, которую арендовал через приложение в смартфоне. Там он был вместе с друзьями и тогдашней возлюбленной Селеной Гомес. Кроме этого, он собирается подать в суд на обвинительницу.

Ранее сообщалось о том, что звезду Шоу 70-ых обвинили в изнасиловании трех женщин

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