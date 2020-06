"Нет правды": Джастин Бибер прокомментировал обвинения в изнасиловании

Знаменитый певец Джастин Бибер совсем недавно оказался в центре скандала, когда девушка с анонимного аккаунта в Twitter обвинила его в сексуальном насилии. Она заявила, что это произошло 9 марта 2014 года в отеле Four Season, находящемся в Остине, где музыкант выступал на фестивале South By Southwest.

Дабы опровергнуть обвинение, Бибер собрал квитанции, чеки, письма и сообщения в соцсетях, которые подтверждают его невиновность.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS