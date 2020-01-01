"Б***ь": Джастин Бибер опубликовал фото с русским матом, вызвав ажиотаж в Сети

Сам певец, судя по всему, этого не понял

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Джастин Бибер /Getty Images

Популярный американский певец Джастин Бибер часто публикует в Instagram снимки, подписывая их философскими размышлениями или умными цитатами. Но новый пост на его страничке наделал много шума среди русскоговорящих подписчиков.

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"Ни одна жизнь не имеет значения, пока жизни чернокожих не будут иметь значение", - подписал Бибер снимок, на котором он сидит на крыше и смотрит вдаль. Но именно на самой крыше нарисовано граффити с русским матерным словом б***ь (распутная женщина).

Джастин Бибер и его новое фото /instagram.com/justinbieber/

В комментариях под фото множество пользователей написало именно это самое ругательство (видимо, чтобы обратить внимание певца), а также попытались объяснить Джастину, что оно значит. Некоторые даже шутят: "2020 год в одном фото". Англоговорящие же, в свою очередь, поддерживают высказывание артиста в подписи.

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Стоит отметить, что цитата Бибера отсылает к движению Black Lives Matter, выступающему против насилия по отношению к афроамериканцам. Это может быть связано также с недавним инцидентом в Миннеаполисе, когда полицейский задушил чернокожего мужчину.

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