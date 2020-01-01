Звезду Шоу 70-ых обвинили в изнасиловании трех женщин

Поделись







Дэнни Мастерсон /Getty Images

Популярному актеру Дэнни Мастерсону, известного по программе Шоу 70-ых, прокуратура Лос-Анджелесу предъявила официальные обвинения в изнасиловании трех женщин, которые он якобы совершил в период с 2001-го по 2003-ый. Об этом сообщает издание Variety.

Читай также: Квентина Тарантино раскритиковали и обвинили в расизме

Известно, что полиция занималась делом актера с 2016-го года, а о насильственных действиях Дэнни рассказали пятеро женщин (доказательств хватило только по трем делам). Мастерсону грозит до 45 лет тюрьмы. В данный момент он вышел под залог размером в 3,3 млн долларов.

"Мистер Мастерсон невиновен, и мы уверены, что его оправдают, когда будут предъявлены все доказательства и свидетели дадут свои показания. Они с женой шокированы происходящим, учитывая, что заявления почти 20-летней давности неожиданно привели к официальным обвинениям… Все, кто знаком с мистером Мастерсоном, знают, что эти обвинения - ложь", - заявил адвокат актера.

Сам же Дэнни Мастерсон заявил, что он не совершал подобного, и пообещал, что он разгромит в суде обвинителей.

Ранее сообщалось о том, что Эмма Уотсон поддержала протесты в США, но нарвалась на критику