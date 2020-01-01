"Не оставили выбора": Сергей Пархоменко впервые раскрыл свою жизнь в новом фильме

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Сергей Пархоменко /instagram.com/seryogamusic

Популярный рэпер Сергей Пархоменко (также известный как SERYOGA и Полиграф Шарик OFF) всегда старался держать свою личную в секрете. Однако тогда, когда Полина Ололо высказалась о том, что он похитил их детей, артист вынужден был пролить свет на некоторые тайны.

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На YouTube-канала Новый Гарлем вышел документальный фильм Тихая Заводь. В нем Пархоменко откровенно рассказал зрителям, как он живет, как растит и воспитывает своих детей, чем увлекаются Марк и Платон, а также о многом другом.

"Я бы хотел поблагодарить всех за репосты этого фильма! Многое из того, что не вошло в монтаж Тихой заводи, содержит контент и смыслы, которые я изначально не планировал транслировать. Однако профессиональные медийные люди, которые причастны к публичной травле моей семьи, не оставили мне другого выбора!", - подчеркнул исполнитель.

Многие фанаты Сергея высоко оценили картину, а также удивились, почему она вышла короткой по хронометражу. Однако режиссер Назарий Волянский поспешил обрадовать зрителей новостью, что выйдет еще и вторая часть.

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"После увиденного - я решил, что эту историю должен узнать каждый. Как говорится - лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я поделился со зрителем короткометражных фильмом Тихая заводь о том, как живет, и как относится к детям Сергей Пархоменко. Получил сегодня множество сообщений от друзей, знакомых и незнакомых. Единственный вопрос у всех - почему такой короткий фильм? - Я вас услышал. Позвонил Сереге и договорился о еще одной части. Ви этого так хотите? - Хорошо, я это сделаю", - написал постановщик.

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