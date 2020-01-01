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"Уничтожаем все": Alyona Alyona порвала Сеть новым клипом Тихо Дети Спят

Артистка продолжила остросоциальное направление в своем творчестве
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Alyona Alyona
Alyona Alyona
/Скриншот с YouTube

Популярная украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый остросоциальный клип на трек Тихо Дети Спят (Тихо Діти Сплять). Он был снят на Бали, а режиссером стал клипмейкер Антон Штука.

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Свежая работа артистки является своего рода манифестом. В ней она рассказывает о том, как люди загрязняют окружающую среду, воюют друг с другом и разрушают планету, на которой они живут.

"Не важно, где ты живешь, какой у тебя цвет кожи или разрез глаз, на каком языке ты говоришь и в кого веришь. Важно то, что каждый мужчина и женщина смогут оставить для следующих поколений, какой покажут пример, что могут сделать именно сейчас, пока дети спят", - подчеркнула Alyona Alyona.

Клип Alyona Alyona - Тихо Дети Спят (Тихо Діти Сплять) вышел на официальном YouTube-канале исполнительницы.

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