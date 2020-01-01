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Как отреагировали соцсети на нового гостя шоу вДудь

В новом выпуске интервью дал журналист Андрей Лошак
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вДудь
вДудь
/Скриншот с YouTube

В Сети появился новый выпуск популярного YouTube-проекта вДудь с Юрием Дудем. Гостем ролика, давшим большое интервью, стал знаменитый журналист и документалист Андрей Лошак.

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В ходе ролика гость рассказал о том, как он отказался от ордена, как не чувствовать себя старым, как встретился с писателем Пелевиным, о фейках в своих фильмах, о работе журналистов и их заработке, о России, социализме, 90-ых и работе на различных телеканалах. Также он ответил на вопросы о других своих документальных фильмах, о людях с "дыркой в голове" и о борьбе с депрессией.

Зрители выделили некоторые цитаты из интервью, похвалив его автора Юрия Дудя за работу, а также посоветовали гостю Андрею Лошаку перебраться на YouTube. Некоторые позитивно отозвались о последнем, отметив его скромность и талант, и высоко оценили само видео.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Выпуск шоу вДудь с Андреем Лошаком за сутки набрал 1,8 млн просмотров, попав в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что комментарий из трех слов под клипом Билли Айлиш установил рекорд YouTube

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вДудь Юрий Дудь интервью новый выпуск реакция соцсетей тренды YouTube Все теги
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