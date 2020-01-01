Первый в трендах: Рэпер Серега выпустил новую версию хита Черный Бумер

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Серега выпустил новую версию Черного Бумера /instagram.com/seryogamusic

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко - полное имя) выпустил новую версию своего самого знаменитого хита Черный Бумер, а также клип него. Это совместная работа с блогером-музыкантом DAVA, в которой также приняли участие звезды YouTube, Tik Tok и Instagram.

По сюжету музыкального видео, DAVA вместе с Ольгой Бузовой покупают желанный черный BMW, опережая Серегу. Сначала он радуется приобретению, однако чуть позже его похищает мафия во главе с Пархоменко. Тот узнает, что его соперник снимает видео в Tik Tok о своей жизни, начав заниматься тем же.

Клип DAVA и SERYOGA - Черный Бумер за сутки набрал более 2,6 миллионов просмотров, 180 тысяч лайков и 68 тысяч дизлайков, заняв 1-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что