40 млн просмотров: Скандальный рэпер 6IX9INE порвал YouTube дерзким клипом

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Tekashi 6ix9ine /Скриншот с YouTube

Популярный американский рэп-исполнитель Tekashi 6ix9ine после выхода из тюрьмы активно начал выпускать новый материал. Очередной новинкой стал клип на трек YAYA, который быстро набрал популярность в Сети, а также попал в ТОП трендов YouTube.

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Клип снят в привычном для артиста стиле с использованием множества ярких цветов, эффектов, а также с участием полураздетых моделей. А вот необычным является то, что трек полностью записан на испанском языке.

Клип 6IX9INE - YAYA за два дня набрал более 40 миллионов просмотров, 2,2 млн лайков и 166 тыс дизлайков, заняв 2-ое место в трендах украинского YouTube.

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