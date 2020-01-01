Переключиться на мобильную версию

40 млн просмотров: Скандальный рэпер 6IX9INE порвал YouTube дерзким клипом

Артист представил видеоработу на трек YAYA
Поделись

Tekashi 6ix9ine
Tekashi 6ix9ine
/Скриншот с YouTube

Популярный американский рэп-исполнитель Tekashi 6ix9ine после выхода из тюрьмы активно начал выпускать новый материал. Очередной новинкой стал клип на трек YAYA, который быстро набрал популярность в Сети, а также попал в ТОП трендов YouTube.

Читай также: Клип 6ix9ine и Ники Минаж - Trollz взорвал YouTube

Клип снят в привычном для артиста стиле с использованием множества ярких цветов, эффектов, а также с участием полураздетых моделей. А вот необычным является то, что трек полностью записан на испанском языке.

Клип 6IX9INE - YAYA за два дня набрал более 40 миллионов просмотров, 2,2 млн лайков и 166 тыс дизлайков, заняв 2-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что рэпер Серега выпустил новую версию хита Черный Бумер

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Tekashi Tekashi 6ix9ine 6ix9ine Yaya клип рэпер американский рэпер артист хит тренды YouTube Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь