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96 млн просмотров: Клип 6ix9ine и Ники Минаж - Trollz взорвал YouTube

Клип артистов за короткие сроки набрал почти 100 млн просмотров
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6ix9ine и Ники Минаж
6ix9ine и Ники Минаж
/instagram.com/nickiminaj/

Популярные американские хип-хоп-исполнители Ники Минаж и недавно вышедший из тюрьмы Tekashi 6ix9ine выпустили совместный клип под названием TROLLZ. Всего за несколько дней он стал хитом YouTube, набрав почти 100 млн просмотров.

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В видео артисты танцуют в разных ярких нарядах на не менее ярких и красочных фонах. Ники, в свою очередь, засветилась в откровенных образах и даже топлес (ее грудь слегка прикрыли наклейки). А сам Tekashi напомнил слушателям, что он все еще под домашним арестом с полицейским браслетом на ноге.

Клип TROLLZ - 6ix9ine & Nicki Minaj уже посмотрели более 96 миллионов раз, поставили 4 млн лайков и 521 тыс дизлайков. Музыкальный ролик в данный момент занимает 6-ое место в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Егор Крид порвал YouTube-тренды драйвовым клипом

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Tekashi 6ix9ine Nicki Minaj Ники Минаж TROLLZ клип рекорд хит тренды YouTube Все теги
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