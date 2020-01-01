96 млн просмотров: Клип 6ix9ine и Ники Минаж - Trollz взорвал YouTube

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6ix9ine и Ники Минаж /instagram.com/nickiminaj/

Популярные американские хип-хоп-исполнители Ники Минаж и недавно вышедший из тюрьмы Tekashi 6ix9ine выпустили совместный клип под названием TROLLZ. Всего за несколько дней он стал хитом YouTube, набрав почти 100 млн просмотров.

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В видео артисты танцуют в разных ярких нарядах на не менее ярких и красочных фонах. Ники, в свою очередь, засветилась в откровенных образах и даже топлес (ее грудь слегка прикрыли наклейки). А сам Tekashi напомнил слушателям, что он все еще под домашним арестом с полицейским браслетом на ноге.

Клип TROLLZ - 6ix9ine & Nicki Minaj уже посмотрели более 96 миллионов раз, поставили 4 млн лайков и 521 тыс дизлайков. Музыкальный ролик в данный момент занимает 6-ое место в трендах украинского YouTube.

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