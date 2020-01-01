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Atlas Wekeend-2021: Назван первый хедлайнер фестиваля

Свое выступление подтвердил дуэт Twenty One Pilots
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Twenty One Pilots
Twenty One Pilots
/instagram.com/twentyonepilots/

В этом году фестиваля Atlas Weekend в Киеве проводится не будем, зато он перенесет на 2021-ый. Теперь организаторы сообщили, что свой выступление на нем подтвердил и знаменитый дуэт Twenty One Pilots.

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Выступление музыкантов состоится на четвертый день фестиваля - 9 июля, в пятницу. Стоит отметить, что всего Atlas Weekend-2021 будет проходить шесть дней, с 6 по 11 июля на ВДНХ.

Все билеты, приобретенные на 2020-ый год, остаются действительными.  

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