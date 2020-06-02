Время и Стекло объявили новые даты прощальных концертов

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Время и Стекло /facebook.com/vremyaisteklo

Украинская группа Время и Стекло, которая после десяти лет существования завершила свое существование, перенесла прощальный тур Финальные титры на осень. В своих соцсетях они объявили новые даты выступлений.

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Причиной переноса стал всеукраинский карантин из-за пандемии коронавируса. Теперь последние концерты Позитив и Дорофеева начнут проводить в сентябре, а закончат аж в декабре. Большое шоу в киевском дворце Украине состоится 30-го октября.

Напомним, что о закрытии проекта Время и Стекло музыканты объявили еще в начале марта.

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