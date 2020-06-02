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Время и Стекло объявили новые даты прощальных концертов

Группа перенесла тур на осень
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Время и Стекло
Время и Стекло
/facebook.com/vremyaisteklo

Украинская группа Время и Стекло, которая после десяти лет существования завершила свое существование, перенесла прощальный тур Финальные титры на осень. В своих соцсетях они объявили новые даты выступлений.

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Причиной переноса стал всеукраинский карантин из-за пандемии коронавируса. Теперь последние концерты Позитив и Дорофеева начнут проводить в сентябре, а закончат аж в декабре. Большое шоу в киевском дворце Украине состоится 30-го октября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вот и новые даты тура #ФинальныеТитры ⠀ Скорее в сториз за билетами ❤️⠀ ⠀ Ранее приобретенные билеты действуют на новые даты 🔥⠀ Киев скоро в продаже 🚀⠀ Висовцы из Черновцов и Ужгорода, к сожалению, не удалось перенести концерты в ваших городах. Информация о возврате билетов появится в ближайшее время в местах их приобретения 🙌🏻⠀ ⠀ #времяистекло

Публикация от Время и Стекло (@vremyaisteklo)

Напомним, что о закрытии проекта Время и Стекло музыканты объявили еще в начале марта.

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Время и Стекло перенос концертов тур по Украине концерт Финальные титры прощальные концерты прощальный тур Надя Дорофеева Алексей Завгородний Позитив Додо Все теги
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