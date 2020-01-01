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Atlas Weekend-2020 отменили: Когда пройдет фестиваль

Его перенесли на следующий год в связи с пандемией коронавируса
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Atlas Weekend
Atlas Weekend
/facebook.com/atlasweekend

Пандемия коронавируса COVID-19 уже коснулась и запланированных на лето мероприятий в Украине. Так, стало известно, что фестиваль ATLAS WEEKEND, который должен был пройти в Киеве в июле этого года, перенесли на 2021-ый. Об этом организаторы сообщили в Facebook.

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Они рассказали, что это решение было для них сложным, а также, что они не теряли надежду до последнего. "Билеты, купленные на фестиваль в этом году, действуют на AW 2021. Сейчас мы ведем переговоры со всеми артистами, чтобы полностью сохранить уже заявленный лайнап. Также вас ждут анонсы еще многих новых артистов, которые присоединятся к фестивалю в следующем году", - сказано на странице фестиваля.

Кроме этого, отмечается, что все те, кто не смогут посетить мероприятие в следующем году, смогут вернуть купленные билеты.

Фестиваль ATLAS WEEKEND пройдет с 6 по 11 июля 2021 года.

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