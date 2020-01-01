На Оскар-2021 изменились правила отбора фильмов

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Оскар /Depositphotos

Из-за пандемии коронавируса Covid-19, которая стала причиной закрытия кинотеатров и переноса кинопремьер сразу в Сеть, Американская киноакадемия изменила правила отбора фильмов на Оскар-2021. Теперь быть номинированными на кинопремию смогут ленты, вышедшие только в онлайн.

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Стоит отметить, что ранее на соискание Оскара могли выдвигаться лишь ленты, пробывшие в кинотеатральном прокате в Лос-Анджелесе не менее семи дней, а их показ должен проходить, как минимум, три раза в сутки.

Однако новые условия лишь временны, ведь Киноакадемики вернут прежнее правило для 2022-го года. Все же планируется расширить географию проката, чтобы на Оскар могли претендовать ленты, показанные еще и в Нью-Йорке, Майами, Атланте и Чикаго.

Напомним, что главным триумфатором премии Оскар-2020 стала южнокорейская лента Паразиты.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые прибыльные фильмы 2019 года