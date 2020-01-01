Переключиться на мобильную версию

На Оскар-2021 изменились правила отбора фильмов

Это связано с пандемией COVID-19
Поделись

Оскар
Оскар
/Depositphotos

Из-за пандемии коронавируса Covid-19, которая стала причиной закрытия кинотеатров и переноса кинопремьер сразу в Сеть, Американская киноакадемия изменила правила отбора фильмов на Оскар-2021. Теперь быть номинированными на кинопремию смогут ленты, вышедшие только в онлайн.

Читай также: Оскар-2020 установил антирекорд по просмотрам

Стоит отметить, что ранее на соискание Оскара могли выдвигаться лишь ленты, пробывшие в кинотеатральном прокате в Лос-Анджелесе не менее семи дней, а их показ должен проходить, как минимум, три раза в сутки.

Однако новые условия лишь временны, ведь Киноакадемики вернут прежнее правило для 2022-го года. Все же планируется расширить географию проката, чтобы на Оскар могли претендовать ленты, показанные еще и в Нью-Йорке, Майами, Атланте и Чикаго.

Напомним, что главным триумфатором премии Оскар-2020 стала южнокорейская лента Паразиты.

Ранее сообщалось о том, что были названы самые прибыльные фильмы 2019 года

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Оскар Оскар 2020 Оскар 2021 правила отбора на Оскар изменились правила отбора кинопремия Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь