"I Want You": Новый клип MARUV стал хитом на YouTube

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MARUV /instagram.com/maruvofficial/

Популярная певица Maruv представила на YouTube новое Lyric-видео на песню I Want You. Она записана совместно с музыкантом Boosin.

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Сама песня записана в привычно танцевальном стиле исполнительницы и на английском языке, где также свой куплет исполнил и Boosin. А вот в видеоряд состоит из текста трека, а также из анимированных изображений артистов в разных образах.

Lyric-видео MARUV & Boosin - I Want You уже набрало более 230 тысяч просмотров, 10 тысяч лайков и менее тысячи дизлайков на YouTube.

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